Kapitän Arnhold verrät: So will der Bremer SV dem FC Bayern im Pokal-Duell Paroli bieten

Der Name klingt nach FC Liverpool. Alexander Arnhold ist zwar nicht Trent Alexander-Arnold, in einem großen Stadion darf aber auch der Kapitän des Bremer SV gegen den FC Bayern München kicken. Vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den deutschen Rekordmeister am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport 1 und Sky) spricht der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler im SPORTBUZZER-Interview über den Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn, mögliche Schwachstellen der Münchner und die spezielle Vorbereitung auf das Duell im Weserstadion.

SPORTBUZZER: Herr Arnhold, wie bereitet sich ein selbstständiger Vermögensberater auf ein Spiel gegen den FC Bayern vor? Alexander Arnhold (28): Durch meine Selbstständigkeit kann ich meine Arbeitszeiten flexibel gestalten. Somit habe ich genügend Freizeit fürs Training und die optimale Vorbereitung auf das Spiel. So extrem gelassen dürfte es in Ihnen jetzt nicht aussehen… Wie in meinen Beruf als auch im Sport gilt: Fleiß schlägt Talent und die richtige Einstellung zählt. Wir haben uns mit der Mannschaft hervorragend vorbereitet und freuen uns sehr gegen den FC Bayern antreten zu können. Das ist bisher mein sportlicher Höhepunkt.

Wie sieht der zeitliche Ablauf am Mittwoch aus? Wir treffen uns am Mittwoch gegen 12 Uhr in einem Hotel in Bremen, essen zusammen Mittag, machen einen Spaziergang, die Teambesprechung und haben auch noch etwas Freizeit für uns. Wir fahren dann gegen Abend mit dem Bus zum Stadion, ziehen uns in der Kabine von Werder Bremen um und dann geht's los. Das ist ein Tag, wie man ihn sonst wohl nur als Profi-Fußballer erlebt. Und dann stehen Ihnen auf dem Platz im Weserstadion Superstars wie Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. gegenüber. Was macht das mit Ihnen? Es ist natürlich megageil, diese Spieler hautnah zu sehen. Ich könnte im Mittelfeld auf Joshua Kimmich treffen. Obwohl – wir werden wahrscheinlich so defensiv spielen, dass ich als Achter oder Zehner auch gegen einen Angreifer spielen muss. (lacht)

Sie wollen sich gegen die Bayern also hinten reinstellen? Wir werden bestimmt defensiver als in der Oberliga spielen und ziemlich tief stehen. Wir haben uns den FC Bayern in einer Analyse genau angeschaut. Aber Schwächen sieht man eigentlich fast gar nicht. Vielleicht haben wir etwas Glück und der Torhüter steht wieder sehr weit vor seinem eigenen Tor. Dann muss es sich einer einfach nur trauen, den Ball aus der Distanz über ihn hinweg ins Tor zu schießen. Klingt nach einem Plan. Aber ganz im Ernst: Gegen den deutschen Rekordmeister ist ein Oberligist doch chancenlos. Wie weit wollen Sie den Bayern die Lederhosen nach unten ziehen? Am besten ganz aus. (lacht) Ich wäre froh, wenn wir die Bayern lange genug beschäftigen können - so wie der SV Drochtersen/Assel vor drei Jahren. Aber wir freuen uns einfach unabhängig vom Ergebnis. Das ist am Ende nur zweit- oder sogar drittrangig. Unser Ziel ist es, die Bayern zu ärgern und möglichst lange die Null zu halten.

Auf welche besonderen Stärken der Münchner muss sich Ihre Mannschaft einstellen? Anzeige Es ist bemerkenswert, die Laufwege der Bayern zu beobachten. Die Spieler haben brutal viel Geduld. Wir Amateure spielen hingegen sehr ungeduldig, wollen immer schnell nach vorne kommen. Bayern lässt den Ball so lange laufen, bis der Gegner nicht mehr kann. Und dann ist die Lücke da und der entscheidende Pass kommt. Im Spielaufbau und Ball halten gibt es auf der Welt kaum eine bessere Mannschaft. Die Vorfreude beim Bremer SV ist groß. In Bremen aber eher nicht so. Der Verein hofft auf 10.000 Besucher im Weserstadion. Aktuell wurden nur etwas mehr als 8000 Tickets verkauft. Wie erklären Sie sich das? Vielleicht ist es dem Tag geschuldet. Es ist mitten in der Woche, Urlaubszeit und vielleicht wollen sich die Leute nicht extra den Donnerstag frei nehmen. Zudem wird das Spiel live im Fernsehen übertragen. Aber ich hoffe auf eine private Fan-Base. Etwa 30,40 Karten haben meine Familie, Freunde und Bekannte erhalten. Und dann gibt es bestimmt noch ein paar Leute aus meiner Heimat Verden, die uns im Stadion unterstützen wollen.

Beim eigentlichen Termin am 6. August sah die Zuschauer-Begeisterung größer aus. Doch dann gab es zwei Corona-Fälle in Ihrer Mannschaft. Sie mussten alle in Quarantäne. Wie denken Sie an diese Tage zurück? Es war natürlich überhaupt nicht schön, als am Dienstag vor dem Spiel feststand, dass wir uns alle in Quarantäne begeben müssen. Wir hatten die Hoffnung, dass das Duell mit dem FC Bayern einfach auf einen anderen Tag verschoben wird. Aber manche haben auch gemunkelt, dass es eine Wertung für den FCB geben könnte. Als feststand, dass es einen neuen Termin geben wird, sind alle ganz entspannt damit umgegangen. Jetzt kommt der Rekordmeister endlich… …und hoffentlich mit dem gesamten Kader. Ich schätze Julian Nagelsmann auch so ein, dass er im Pflichtspiel immer ein Ausrufezeichen setzten will. Egal, ob im Pokal gegen einen Fünftligisten, in der Bundesliga oder in der Champions League. Er ist ein sehr ehrgeiziger Trainer. Bisher fruchtete es noch nicht ganz, was er in München einpflegen will. Aber das ist nur noch eine Frage von ein bis zwei Wochen.