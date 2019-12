Job bei Arsenal vom Tisch: Brendan Rodgers verlängert als Trainer bei Leicester City

„Als ich die Entscheidung traf, nach Leicester City zu kommen, lag es daran, dass ich begeistert war, in welche Richtung der Klub ging“ , sagte der Coach laut Mitteilung. Britische Medien hatten zuletzt berichtet, dass auch der FC Arsenal Interesse an Rodgers als Trainer bekundet hatte. Arsenal hatte sich vor kurzem nach einer sportlichen Misere von Trainer Unai Emery getrennt .

Trainer Brendan Rodgers hat seinen Vertrag beim englischen Klub Leicester City um fünfeinhalb Jahre verlängert. Der 46-Jährige unterzeichnete einen Kontrakt bis Juni 2025, wie der Verein am Freitag mitteilte. Unter Rodgers Führung ist Englands Meister von 2016 derzeit Tabellen-Zweiter hinter dem FC Liverpool in der Premier League und seit acht Spielen ungeschlagen.

Schon vor wenigen Tagen erklärte Rodgers allerdings: "Ich bin hier glücklich. Ich bin hier mit einer Mission gekommen, und diese ist eindeutig - ich will hier eine Mannschaft mit großem Potenzial führen. Warum sollte ich das jetzt verlassen?" Rodgers war erst im Frühjahr von Celtic Glasgow zu den Foxes gewechselt und soll in Leicester über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 16,5 Millionen Euro verfügen.