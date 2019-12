Brendan Rodgers lehnt Arsenal-Angebot ab: "Warum sollte ich Leicester City jetzt verlassen?"

"Es ist sehr, sehr einfach", erklärte Rodgers, der erst im Frühjahr von Celtic Glasgow zu den Foxes gewechselt war und in Leicester über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 16,5 Millionen Euro verfügen soll. "Ich bin hier glücklich. Ich bin hier mit einer Mission gekommen, und diese ist eindeutig - ich will hier eine Mannschaft mit großem Potenzial führen. Warum sollte ich das jetzt verlassen?" Schon nach dem Last-Minute-Sieg von Leicester gegen Everton (2:1) hatte Rodgers sich über die angebliche Arsenal-Offerte geäußert, allerdings längst nicht so eindeutig.