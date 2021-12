Brentford-Trainer Thomas Frank fordert Spieltags-Absage: "Corona-Fälle gehen durch die Decke"

Die für Donnerstagabend angesetzte Premier-League-Partie zwischen Leicester City und Tottenham Hotspur wurde abgesagt. Die Gastgeber hätten aufgrund zahlreicher positiver Testergebnisse eigenen Angaben zufolge keine komplette Mannschaft mehr stellen können. In der zweiten Liga wurden für das kommende Wochenende bereits drei Spiele gekippt, davon zwei in London. Am Mittwoch fiel das Spiel FC Burnley gegen FC Watford aus. Bei Aufsteiger Brentford sind vor dem Spiel beim FC Southampton an diesem Samstag 13 Spieler und Betreuer von einer Corona-Infektion betroffen.