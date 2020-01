Brief an 96-Legende Sievers: Die mutigste Entscheidung seiner Karriere

Jörg Sievers verlässt Hannover 96 nach 30 Jahren und wird in Schottland bei Heart of Midlothian Co-Trainer von Daniel Stendel. SPORTBUZZER-Redakteur Uwe von Holt erinnert sich an die Sievers-Zeit bei 96 und wünscht ihm für den nächsten Karriereschritt alles Gute.