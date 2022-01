Offiziell: Brighton verpflichtet deutschen Stürmer Deniz Undav – Bis Saisonende weiter in Belgien

Der deutsche Profi Deniz Undav wechselt vom belgischen Tabellenführer Royale Union Saint-Gilloise zum englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. Die Engländer gaben am Montagabend bekannt, dass der 25-Jährige einen bis 2026 gültigen Vertrag unterschrieben habe, aber bis zum Ende dieser Saison weiterhin auf Leihbasis für den Überraschungs-Spitzenreiter der Jupiler Pro League in Belgien spielen wird. Beide Klubs haben in dem britischen Pokerspieler Tony Bloom denselben Besitzer.

