Chelsea darf wieder Tickets verkaufen: Britische Regierung lockert Sanktionen - Geisterspiele abgewendet

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Chelsea: Der Premier-League-Klub darf für die Champions-League-Spiele gegen Real Madrid (Hinspiel: 6. April an der Stamford Bridge, Rückspiel am 12. April in Madrid) sowie die restlichen Partien im FA Cup (Halbfinale am 16. April im Wembley-Stadion, mögliches Finale am 14. Mai ebenda) nun doch Tickets verkaufen. Das teilte die britische Regierung am Mittwochabend mit. Möglich wird dies durch eine Änderung in der Sonderlizenz der britischen Regierung, die der FC Chelsea wegen der Sanktionen gegen den russischen Chelsea-Klubbesitzer Roman Abramowitsch benötigt. Der Verein darf allerdings weiterhin keine Spielertransfers tätigen und generell kein Geld verdienen. Die britische Regierung hatte die strengen Maßnahmen gegen den Eigentümer wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. Anzeige

Immerhin darf der Verein wieder Tickets verkaufen - auch für Auswärtsspiele der Premier League. Heimspiele in der Liga dürfen jedoch weiterhin nur von Dauerkarten-Inhabern und Fans, die sich vor den Sanktionen ein Ticket gekauft hatten, besucht werden. Für die Premier League der Frauen machte die Regierung allerdings eine Ausnahme. Hier darf Chelsea auch bei Ligaspielen wieder Karten verkaufen, weil sonst leere Plätze auf den Rängen befürchtet werden. Frisches Geld in die Kassen der Londoner kommt allerdings in keinem Fall. Sämtliche Ticket-Einnahmen fließen je nach Wettbewerb an die entsprechenden Organisationen, also beispielsweise in der Champions League direkt an die UEFA oder bei Auswärtsspielen an die jeweilige Heimmannschaft.

Ohne ein Handeln der britischen Regierung hätten in der Champions League an der heimischen Stamford Bridge Geisterspiele gedroht, zudem hätten wie im FA-Cup-Viertelfinale beim FC Middlesbrough am vergangenen Wochenende keine Chelsea-Fans zu den Auswärtsspielen reisen dürfen.