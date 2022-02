Broll-Ersatz: Dynamo Dresdens Mitrjuschkin darf auf Zweitliga-Debüt hoffen

Dresden. Noch läuft Stammtorwart Kevin Broll mit einer dick verbundenen rechten Hand umher. Die Chancen stehen schlecht, dass er am Sonntag (13.30 Uhr) im Zweitliga-Heimspiel gegen Hansa Rostock wieder schmerzfrei und somit entschlossen zupacken kann, wenn etwas auf das Tor von Dynamo Dresden geflogen kommt. Aller Wahrscheinlichkeit nach muss sich der 26-Jährige, der erst Mitte Januar seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben bis 2024 verlängerte, im Ostduell vertreten lassen. Anzeige

„Haben da einen guten Mann in der Hinterhand“

Eigentlich wäre das die lang ersehnte Chance für Anton Wladimirowitsch Mitrjuschkin. Der Russe steht seit dem vergangenen Sommer im Aufgebot der Sportgemeinschaft. Der 25-Jährige wurde damals von Fortuna Düsseldorf II geholt, weil Oldie Patrick Wiegers wegen eines Kreuzbandrisses ausfiel. Mitrjuschkin wurde so zur Nummer zwei und blieb es, weil Komplikationen den Heilungsverlauf von Wiegers’ Knie mehrfach verzögerten. Auf sein Zweitliga-Debüt in Deutschland musste Mitrjuschkin seit seiner Ankunft in Dresden aber warten, weil Broll fast durchweg ein sicherer Rückhalt für den Aufsteiger war. So durfte der Reservist aus Krasnojarsk, der unter anderem bei Spartak Moskau ausgebildet wurde, nur in Freundschaftsspielen ran. Bei diesen Einsätzen konnte der russische Schlussmann, der in der Mannschaft wegen seiner freundlichen, offenen Art beliebt ist, aber zuletzt nicht wirklich punkten.

Beim 0:3 im Test gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena wurde er am 15. Januar nach den Gegentreffern von Fabian Eisele und Lucas Stauffer (2) gegen den noch in der A-Jugend spielberechtigten Erik Herrmann ausgetauscht. Am vergangenen Freitag beim 3:3 gegen den Drittligisten FSV Zwickau kassierte Mitrjuschkin erneut drei Gegentore, wenngleich ihm Trainer Alexander Schmidt ein gutes Zeugnis ausstellte: „Er hat keine großen Fehler, ein solides Spiel gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass er bei einem Tor schuld war.“ Am Freitag erklärte Schmidt daher auch, er sehe den immer sehr trainingsfleißigen Mitrjuschkin „bereit“ für den Fall, dass Broll ersetzt werden muss: „Wir haben da einen guten Mann in der Hinterhand, hoffen aber natürlich, dass es mit Kevin gut ausgeht.“



Torhüter-Niveau deutlich verschieden

Danach, dass Schmidt rundum beruhigt auf Mitrjuschkin setzt und sich keine Sorgen um dessen Debüt macht, klang das nicht. Der Abstand zwischen Broll und dem Russen ist schon recht groß. Der Mannheimer verfügt über eine – auch durch viele erfolgreiche Einsätze gewachsene – Ausstrahlung, die Mitrjuschkin nicht hat. Der Russe ist auch mit dem Fuß am Ball weniger sicher, seine Spieleröffnung weniger variabel.