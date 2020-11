Brome-Kapitän Riaan Schmidt: Viel Zeit am Schreibtisch und "blödeln" mit dem Team

Schon seit seinem ersten Herren-Jahr 2014/15 ist Riaan Schmidt Kapitän des Teams - und das nicht, weil sein Vater Mark-Oliver das Team trainiert. Der 24-Jährige war es zuvor auch schon in der Jugend des FC. "Weil ich mehr Zeit auf dem Sportplatz verbracht habe als sonst wo", verrät Schmidt mit einem Schmunzeln. Und da gemeinsam mit ihm ein Großteil seiner Jugend-Teamkollegen mit in die Erste aufgerückt waren, blieb er Kapitän - "wir wählen alle zwei Jahre, und ich bin seitdem immer wiedergewählt worden", freut sich der Innenverteidiger. "Es ist schön, dass die Jungs mir den Rücken stärken."

Selbiges versucht Schmidt nun in Zeiten des erneuten Corona-Lockdowns bei seiner Mannschaft: Es gilt, das Team zusammenzuhalten. "Wir haben natürlich über Whatsapp Kontakt, da haben wir eine Gruppe für die Mannschaft", erzählt Schmidt. "Außerdem haben wir eine Kickbase-Gruppe und blödeln auch da herum." Wie der MTV Gifhorn versuchen sich die FCB-Kicker also auch als virtuelle Bundesliga-Manager.

Virtueller Teamabend

"Mal schauen, was sich noch entwickelt. Wir warten sehnlichst auf die Nachricht, ob es im Dezember zumindest mit dem Training weitergehen kann", sagt der Kapitän. In der Zwischenzeit wollen sich die Bromer trotzdem sehen, "wir wollen am Wochenende einen Teamabend machen". Virtuell eben, per Skype soll sich auf "ein paar Kaltgetränke" getroffen werden, freut sich Schmidt: "Es ist wichtig, die anderen auch mal wiederzusehen." Im ersten Lockdown gab's das nicht - "aber da war das Training ja relativ bald wieder möglich".

Zuletzt musste Schmidt auf dem Platz allerdings zuschauen - ein Bandscheibenvorfall setzte den Kapitän außer Gefecht. Er studiert in Braunschweig Physik im Master, "und durch die Pandemie gibt es nun Online-Semester. Dadurch verbringe ich teilweise bis zu zehn Stunden am Tag am Schreibtisch", so Schmidt. Das hat den Rücken in Mitleidenschaft gezogen.

Trotzdem bleibt der Kapitän ein wichtiger Bestandteil des Teams. Untätig sind die Bromer nämlich nicht - und dabei auch noch kreativ: Trainerstab und Spieler treten in Fitness-Herausforderungen gegeneinander an. So muss die Mannschaft eine vorgegebene Distanz im Monat laufen, Coaches und Betreuer können ihrerseits aber gegenhalten - was sie schaffen, wird von den Kilometern des Teams abgezogen. Das motiviert - "und wenn ich schon nicht mitmachen kann, sammle ich die Werte", erklärt Schmidt.