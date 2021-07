Bronze! Dresdner Kevin Joite ersprintet mit deutscher U23-Staffel eine Medaille

Tallinn/Dresden. DSC-Läufer Kevin Joite hat bei der U23-Europameisterschaft in Tallin (Estland) mit der 4 x 400-m-Staffel überraschend die Bronzemedaille erkämpft. Nach Rang sieben in der Qualifikation profitierte das deutsche Staffelteam in einem turbulenten Finale von Stürzen und Disqualifikationen anderer Nationen und lief aufs Podest. „Kevin hat zwei sehr gute Rennen gezeigt. Ihm gelang in beiden Rennen eine 46,3 Sekunden fliegend“, schätzte seine Trainerin Claudia Marx ein die Leistung des deutschen U23-Meisters ein.

