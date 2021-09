Bronze für Leipziger Kanuslalom-Ass Franz Anton beim Weltcup in Spanien

La Seu d’Urgell/Leipzig. Da ist er endlich – der Aufwärtstrend für Franz Anton. Der Kanuslalom-Ex-Weltmeister vom Leipziger KC hat am Sonntag beim Weltcup in den spanischen Pyrenäen als einziger Deutscher eine Medaille gewonnen und die zweite Saisonhälfte mit dem Erfolgserlebnis Rang drei eingeläutet. Zuvor hatte der 31-Jährige in diesem Jahr mit Platz acht bei der EM und verpassten Weltcup-Finals gehadert – und das Olympiaticket verpasst. Anzeige

Drei Leipziger im Halbfinale raus

Nun klappte es an der Stätte seiner schwersten Niederlage. Denn bei der WM 2019 in Spanien hatte er als Titelverteidiger im Halbfinale im Kampf um das Tokio-Ticket quasi einen Elfmeter aufs leere Tor nicht genutzt. „Jetzt bin ich natürlich erleichtert, dass ich im Halbfinale und Finale eine starke Leistung abrufen kann. So soll es beim Weltcup in Frankreich und der WM in Bratislava weitergehen“, sagte der Canadierfahrer.

Für die anderen drei Leipziger Teilnehmer, die allesamt im Halbfinale ausschieden, stand der Weltcup in La Seu d’Urgell im Zeichen der WM-Qualifikation. Das Trio verpasste den als Leistungsnachweis vorgeschriebenen zwölften Platz. Vor allem bei C1-Pilot Lennard Tuchscherer war nach Platz 20 die Stimmung am Tiefpunkt, weil er nicht an seine Quali-Leistung vom Freitag anknüpfen konnte. Da hatte er nach Platz zwei ein Extra-Lob des Bundestrainers bekommen. Nun sagte der LKC-Mann: „Leider habe ich im Halbfinale von Anfang an nicht meine Linie gefunden und mehrfach in den Walzen festgehangen.“ Davon müsse er sich mental erst mal erholen und in Pau (Frankreich) neu angreifen.