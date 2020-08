Bronze über 200 Meter: Happy End für die Kanu-Talente Hermanussen und Bautista  

Sie saßen in ihrem Zweierkajak wie bestellt und nicht abgeholt. Die 15 Minuten, die sie warten mussten, vergingen wie eine Ewigkeit. Gedanklich hatten sie sich schon mit Blech statt Edelmetall angefreundet. Die Kanutinnen Finja Hermanussen (14, KC Limmer) und Isabel Barroso Bautista (16, HKC) hatten bei der Jugend-DM in Mannheim im A-Finale über die olympische Sprintdistanz von 200 Metern alles gegeben. Aber über die Ziellinie „fuhren praktisch sechs Boote auf einmal rein“, berichtet Landestrainer Jan Francik. „Man hat das mit dem bloßen Auge nicht gesehen, wer auf welchem Platz lag.“

Als sie dann doch die Nachricht von Bronze erreichte, sprangen sie vor Freude aus dem Boot. „Wie von einer Feder katapultiert“, erzählt Francik, der das Duo aus der Ferne beobachtete. „Das war so eine Erleichterung für die Mädels. Sie haben es sich echt verdient. Sie waren so vom Pech verfolgt.“

Doch der Fotoentscheid verzögerte sich. Normalerweise werden zunächst die ersten drei Plätze vom Steg zur Waage gebeten. Nach diesem Rennen wurde die Regel aber nicht angewendet. So dachten die beiden Mädchen, als sie in ihrem Boot warteten und andere Paddler samt Kajak zur Waage stapfen sahen, dass sie wohl definitiv nicht unter den ersten drei sind. „Die wären fast zusammengeklappt, saßen da wie begossene Pudel“, sagt Francik.

In beiden Fällen hatte sie das Pech, in den stärksten Zwischenläufen zu landen. So verpasste sie jeweils das A-Finale und konnte nur noch die B-Endläufe paddeln. Die Zeit im B-Finale hätte für den vierten Platz im A-Finale gereicht.

Über die 500 Meter hatten sie am Samstag im Zwischenlauf eine starke Qualifikation gefahren. Im Finale am Sonntag lagen sie lange auf Rang drei, wurden aber auf den letzten Metern noch abgefangen. Ihnen blieb nur Platz vier – drei Zehntel hinter dem Medaillenrang. Isabel Barroso Bautista startete zusätzlich allein über die olympischen Distanzen über 200 und 500 Meter.

Hermanussen durfte in den Einzel-Klassen aufgrund des Jugendschutzes nicht starten, weil sie eigentlich noch der Schüler-Altersklasse angehört. Umso erstaunlicher, dass sie mit Barroso DM-Bronze gewann, sie war mit ihren 14 Jahren die jüngste Athletin im Feld. „Super, dass es im Sprint für die beiden geklappt hat“, freute sich Landestrainer Francik, der das Duo am Leistungszentrum in Limmer betreut. Am Ende eines langen Wochenendes in Mannheim ging Barroso auch noch über 5000 Meter an den Start. Dort landete sie auf dem 13. Platz.