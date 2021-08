Bronzegewinnerin Scoccimarro als Golden Girl vom MTV Vorsfelde gefeiert

Erst die riesige Freude, dann ein wenig Stress. Und in der späten Nacht des Sonntags ein großer Empfang. Ruckzuck nach dem Gewinn von Judo-Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokio am Samstagmittag deutscher Zeit ging es heim für das deutsche Team und Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde. Der Empfang am Flughafen in Hannover fiel trotz der späten Uhrzeit gebührend aus, als Scoccimarro, die in Hannover wohnt, durchs Gate kam. Im deutschen Teamdress, mit der Sonnenblume und dem Blütenkranz, die das Team bei der Siegerehrung bekommen hatte, mit der Medaille am Band um den Hals - und überglücklich. Sie fiel ihren Eltern Martina und Domenico, der sich kurzfristig noch frei von der Arbeit genommen hatte, in die Arme. Und ihrem Freund Benjamin, ihren Brüdern Luigi und Federico. Und freute sich über die große Delegation vom MTV, zu der unter anderem die langjährigen Judo-Weggefährtinnen Lisa und Anna Lachetta, Klub-Vorsitzender Lutz Hilsberg, Trainerinnen-Urgestein Daniela Kluge und Vereinsratsmitglieder gehörten. Rund 20 Personen waren es. Kluge, seit 2005 für den MTV tätig, war gerührt, sagte: "Das war so schön. Giovanna lebt Judo durch und durch. Und durch so eine Sportlerin wird man zum Fan." Scoccimarro ist beliebt im Klub - auf dem mitgebrachten Transparent wurde sie - auch wenn sie mit Bronze kam - als "unser Golden Girl" begrüßt. Soccimarros Mutter Martina: "Das war sehr bewegend, bei ihr flossen die Tränen, als sie uns alle sah." Bei den Eltern gingen dann am Montag in Lessien im Laufe des Tages viele Glückwünsche, Karten und kleine Geschenke ein.

