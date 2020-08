Brozovic für Tolisso: FC Bayern plant offenbar Spieler-Tausch mit Inter – Transfer-Gespräche auf Schalke?

Dass der FC Bayern München weiterhin auf der Suche nach neuen Spielern ist, hat der Rekordmeister offen kommunizier t. Man werde "die Augen offen halten und schauen, was noch möglich ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Vorstellung von Königstransfer Leroy Sané. Drei Positionen gilt es - je nach Lage bei den Abgängen - noch zu besetzen: Rechtsverteidiger, ein weiterer Flügelspieler und ein zentraler Mittelfeldspieler. Neben Leihspieler Philippe Coutinho dürften auch Thiago und Corentin Tolisso den FCB verlassen. Die kroatische Zeitung Sportske Novosti will erfahren haben, dass die Münchner sich diesbezüglich bereits auf einen Kandidaten festgelegt haben.

Demnach soll es schon am Mittwoch konkrete Verhandlungen mit Inter Mailand geben. Die Münchner wollen offenbar Marcelo Brozovic vom italienischen Vizemeister loseisen, der am Mittwochabend in Gelsenkirchen im Achtelfinale der Europa League auf den FC Getafe trifft. Am Rande des Spiels soll es zu Gesprächen zwischen dem FCB und den Mailändern kommen, bei denen es neben der Zukunft von Leih-Spieler Ivan Perisic auch um Brozovic gehen soll, den schon Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac nach München holen wollte. Damals scheiterte der Wechsel an den hohen Ablöse-Forderungen aus Mailand.