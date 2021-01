Bruch der Mittelhand: Mehrwöchige Verletzungs-Pause für Leverkusen-Profi Karim Bellarabi

Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf Profi Karim Bellarabi verzichten. Der 30 Jahre alte Offensivspieler zog sich im Bundesliga -Spiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (1:2) einen Bruch der linken Mittelhand zu. Das teilte der Werksklub nach einer Röntgen-Untersuchung am Montag mit. Um einen optimalen Heilungsverlauf zu erzielen, werde Bellarabi am Dienstag operiert. Leverkusen rechnet mit einer Pause von drei bis vier Wochen für den elfmaligen Nationalspieler.

Bellarabi kam in der laufenden Spielzeit bislang nicht über die Reservistenrolle hinaus. Seit dem Remis am dritten Spieltag gegen den VfB Stuttgart (1:1) berief Trainer Peter Bosz den Flügelspieler in der Bundesliga nicht mehr in die Startelf. Seither kam der 2014 von Eintracht Braunschweig nach Leverkusen gekommene Deutsch-Marokkaner nur noch auf neun Jokereinsätze. In der Liga blieb Bellarabi noch ohne Torbeteiligung.