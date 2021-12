Bruchlandung von RB Leipzig gegen Arminia: Baustellen, Ich-AGs und viel Luft nach oben

Leipzig. Red-Bull-Arena, kurz vorm Anstoß zur zweiten Hälfte. Es steht Nullnull. Gegen Bielefeld, den Vorletzten. Wie die ersten 45 Minuten so waren? Beschi … wäre geprahlt. Die Roten Nullen schießen null mal aufs Tor, setzen sich null für einen versöhnlichen Jahresabschluss ein. Nullnull. Gegen ein Team, das corona-bedingt auf Manuel Prietl (Kapitän) und Stefan Ortega (Stammkeeper) verzichten muss. Wäre wunderbar, wenn es der Schiri-Pfiff zum Wiederbeginn durch Mark und Bein der Bräsigen schaffen und sie an ihre Pflichten erinnern würde. Rennen und kämpfen muss man auch an Tagen wie diesen. Wenn der Gegner sperrig, der Rasen rutschig und der Ideenreichtum armselig ist. Anzeige

Zuweilen sprechen Bilder Bände und erzählen die Geschichte hinter der Geschichte

Bevor der Ball wieder rollt, fangen die Kameras lachende RB-Profis ein. Was ist so witzig an einem Nullnull nach der schlechtesten Vorrunde der Club-Historie? Nach schon sieben Niederlagen, die RB in der Vorsaison insgesamt zu beklagen hatte? Hat da einer einen guten Witz erzählt oder tauschen sich die Herren aus, wer nach dem Spiel zuerst im Privatjet gen Süden sitzt?

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum 0:2 gegen Arminia Bielefeld! RB Leipzig blamiert sich: Die Tedesco-Elf unterlag nach einer blutleeren und ideenlosen Vorstellung gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld mit 0:2 ©

In der 65. Minute folgt Teil zwei der in Bildern überlieferten Geschichte über Niedergang, Realitätsferne und Selbstüberhöhung. Kevin Kampl (gegen Amadou Haidara) und Nordi Mukiele (gegen Mo Simakan) werden ausgewechselt. Während sich Kampl eilends vom Acker macht, schreitet Mukiele im Traualtar-Trott zur Seitenlinie. Beim Stand von 0:1. Coach Domenico Tedesco ist auf 180, fuchtelt und winkt mehrere Flieger ein, kann dem Franzosen aber keine Beine machen.



RB Leipzig im Dezember 2021: Viele Baustellen, viele Ich-AGs, viel Luft nach oben

Dieser etwas andere Club war mal etwas anders als andere. Schneller, schlanker, innovativer als das Gros der alteingesessenen Konkurrenten. Auf dem Platz, bei der Talentsichtung, sportwissenschaftlich, in Sachen Benimm-Regeln. Bei den Roten Bullen sagte man „Guten Tag“, malte sich sein Foto im Führerschein nur selten selbst (keitaeske Verirrung), behielt Kontakt zu den nicht ganz so gut verdienenden Menschen und bei Auswechslungen Haltung.

Das Fußball-Labor köchelte Erfolg. Zweiter (2017), Sechster (2018), Dritter (2019), Dritter (2020), Zweiter (2021) in der Bundesliga. Nicht zu vergessen die Teilnahmen am DFB-Pokal-Finale (2019/2021). Dazu gesellten sich erquickliche Reisen ins europäische Ausland – gekrönt vom CL-Halbfinale gegen Paris 2020. All das kommt dem geneigten Beobachter im Hier und Heute vor wie ein Rückblick in die Prähistorie und lässt übliche Verdächtige aus der Deckung kommen. Wie Aki Watzke im „BVB-TV“. „Vor einem halben Jahr haben alle geschrien: ,Die Leipziger werden den Dortmundern den Rang als Nummer zwei ablaufen.’ Davon habe ich im abgelaufenen Jahr nicht viel gemerkt“, so Dortmunds Chef.