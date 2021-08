"Bruder, er ist eine Maschine": BVB-Youngster Bellingham schwärmt von Siegtorschütze Haaland

Für Erling Haaland gab es nach seinem entscheidenden Treffer kein Halten mehr. Wild gestikulierend rannte der norwegische Top-Stürmer Richtung BVB-Fans. Der Dortmunder Torjäger hatte seinen Verein gerade mit zwei erst 18 Jahre alten Fußball-Juwelen Borussia Dortmunds vor einem weiteren Rückschlag bewahrt. Nach einem wilden Spiel erzielte Haaland in der Nachspielzeit den 3:2 (0:0)-Siegtreffer über die TSG Hoffenheim und führte sein Team damit zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der Bundesliga. Der Norweger zog nach zwei torlosen Spielen gegen den FC Bayern im Supercup (1:3) und in der Liga gegen den SC Freiburg (1:2) wieder die komplette Aufmerksamkeit auf sich - und erntete Bewunderung vom eigenen Teamkollegen.

