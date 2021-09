Bruderduell Mai gegen Mai zieht alle Blicke auf sich: Dynamo Dresden empfängt Bremen

Dresden/Bremen. Eigentlich vertragen sie sich bestens, ticken auf einer Wellenlänge, doch am Sonntag (13.30 Uhr) sind sie zwangsläufig Gegner, wenn die Ex-Bundesligisten Dynamo Dresden und Werder Bremen vor ausverkauftem Haus im Rudolf-Harbig-Stadion aufeinandertreffen: die Brüder Sebastian (27) und Lars Lukas Mai (21). Beide sind sie in Dresden geboren, haben das Fußball-Abc bei Dynamo gelernt, doch nun müssen sie gegeneinander antreten, für ihr Team das Beste rausholen, sich um die Punkte streiten, denn weder der Zweitliga-Aufsteiger in Schwarz und Gelb noch der Erstliga-Absteiger in Grün und Weiß hat etwas zu verschenken. Anzeige

Die Vorfreude der beiden Innenverteidiger ist riesig, daraus machen sie keinen Hehl. Lars Lukas, auch unter dem Spitznamen „Lasse“ bekannt, sagte vorab gegenüber dem Werder-Portal „Deichstube“: „Das ist definitiv ein Highlight für mich und meine Familie. In mir brodelt es, die Gefühle spielen verrückt. Daher kann ich es kaum erwarten, dass es am Sonntag um 13.30 Uhr losgeht.“ Während Sebastian nach der schweren Knieverletzung von Tim Knipping neben Michael Sollbauer in der Dynamo-Abwehr gesetzt ist, dürfte auch die Bayern-Leihgabe Lars Lukas am Sonntag für Werder auf dem Platz stehen. Nachdem sich der erfahrene Ömer Toprak beim 3:0 in Ingolstadt an der Wade verletzt hatte, rückte der Jüngere der Mai-Brüder beim 0:2 im Nordderby gegen den Hamburger SV wieder in die Bremer Startformation.

Gerade einmal drei Stunden dauerte der freie Kartenvorverkauf am Mittwoch für das bevorstehende Heimspiel gegen Werder... Gepostet von SG Dynamo Dresden am Mittwoch, 22. September 2021

Dass sie gegeneinander spielen müssen, ist für die Gebrüder Mai so ganz neu aber nicht, wenngleich sie erstmals bei einem Duell Dynamo gegen Werder und erstmals im Harbig-Stadion gegeneinander auflaufen. Zweimal hat es den Vergleich Mai gegen Mai nämlich schon gegeben. Beide Male fand er in der 3. Liga statt, in der Saison 2019/20, als Sebastian mit dem Halleschen FC im Hinspiel 1:2 und im Rückspiel 1:6 gegen Lars Lukas im Team des FC Bayern München II verlor.

Haben jeden Tag Kontakt

Beim Zweitrunden-Pokalspiel zwischen Dynamo und dem SV Darmstadt 98 hätte es vergangene Saison schon das dritte familieninterne Kräftemessen geben können, doch beim 0:3 der Dresdner am 22. Dezember 2020 kam nur der damals für die „Lilien“ spielende „Lasse“ zum Einsatz. Bruder „Basti“ fehlte wegen eines Innenbandrisses im Knie. So konnte er seine Bilanz gegen Lars Lukas nicht aufbessern. Der feixt genüsslich: „Wir haben bisher zweimal gegeneinander gespielt und zweimal habe ich auch gewonnen. Ich glaube, das kratzt ihn schon ein bisschen.“

Wirklich über Kreuz liegen die beiden Dresdner Jungs aber nicht, sie halten abseits der im Profialltag seltenen Begegnungen auf dem Rasen fest zusammen, haben jeden Tag Kontakt miteinander. Lars Lukas verbringt seine Freizeit, wann immer das möglich ist, in Elbflorenz. Sebastian stellte in einem Interview mit dem Stadionmagazin „Kreisel“ schon 2020 fest: „Zwischen meine Familie und mich passt kein Blatt dazwischen.“ Man sei untereinander sehr eng verbunden. Mit seinem „Kleenen“ passe es schon immer: „Es gibt auch Bruder-Pärchen, die sich bei so einem großen Altersunterschied nicht verstehen. Aber Lukas war direkt Feuer und Flamme – gerade auch für Fußball – und ist immer mitgekommen, wenn ich auf den Fußballplatz kicken ging. Dadurch hatten wir sofort eine enge Bindung.“

Sebastian Mai (l.) und sein Bruder Lars Lukas tauschen sich im Dezember 2020 beim Pokalspiel in Dresden aus. © imago images/Hentschel

Während sie beide in der Innenverteidigung spielen, beide oft ein wenig grimmig schauen, um ihre Gegenspieler einzuschüchtern, auch sehr ehrgeizig sind, gibt es doch auch ein paar Unterschiede. Sebastian ist nicht nur sechs Jahre älter, sondern mit 1,95 Metern auch fünf Zentimeter größer als Lars Lukas. Vor allem aber ist ihr Weg in den bezahlten Fußball sehr unterschiedlich verlaufen, wenngleich er jeweils bei Dynamo begann, wo ihr Vater Lars früher als Jugend- und Aufsichtsrat tätig war.



"Wäre schön, mit ihm zusammenzuspielen"

Während Sebastian bis zu seinem 20. Lebensjahr für Dynamo spielte und dann nach Chemnitz, Zwickau, Münster und Halle wechselte, ging Lars Lukas schon mit 14 zu den Bayern, durchlief dort alle Jugendteams, wurde als U15-Spieler Auswahlkicker und kam bis zur U21 in allen DFB-U-Teams zu Einsatz. 2021 wurde er unter Trainer Stefan Kuntz sogar U21-Europameister. Er spielte schon zweimal für den Rekordmeister in der Bundesliga, wurde aber letztes Jahr an die Darmstädter verliehen, wo er unter dem jetzigen Bremer Coach Markus Anfang schon 29 Zweitliga-Spiele machte. Mit den sechs aus dieser Saison für Bremen steht er nun bei 35, Bruder Sebastian hat als Liga-Neuling gerade erst fünf bestreiten dürfen.

Beider Vater und die Schwester werden am Sonntag als Dynamo-Fans wohl eher der Truppe von Alex Schmidt die Punkte gönnen, aber bestimmt mit Sebastian und Lars Lukas mitfiebern. Beide bekommen auch himmlischen Beistand. Lars Lukas sagte gegenüber der „Deichstube“: „Meine Mutter ist leider letztes Jahr gestorben, deswegen schaut sie von oben zu. Ich glaube, sie drückt für beide die Daumen.“