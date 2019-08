Brasilianischer Drittligist will wegen Mordes verurteilten Torwart Bruno Fernandes holen

Dieser Transfer könnte in Brasilien für großen Wirbel sorgen: Der Drittligist Poços de Caldas FC will den wegen Mordes an seiner Ex-Geliebten verurteilten Torhüter Bruno Fernandes verpflichten. Der 34-Jährige solle in den kommenden Tagen seinen Vertrag unterzeichnen und offiziell vorgestellt werden, sagte der Vereinspräsident Paulo César da Silva am Dienstag (Ortszeit) dem Nachrichtenportal Globoesporte. Zunächst brauche der Spieler allerdings eine Genehmigung der Justizbehörden, um mit dem Klub im Bundesstaat Minas Gerais trainieren zu können.