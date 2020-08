Bruno Fernandes trifft in der Verlängerung: ManUnited besiegt Kopenhagen und löst Halbfinal-Ticket 

Manchester United hat das Halbfinale der Europa League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ole Solskjaer setzte sich in Köln mit 1:0 nach Verlängerung gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen durch. Das goldene Tor für die Red Devils erzielte Bruno Fernandes nach 95 Minuten.

In einer von beiden Mannschaften mit viel Kampf und Leidenschaft geführten Partie bot Kopenhagen dem haushohen Favoriten aus der Premier League lange die Stirn. In der ersten Halbzeit kam Kopenhagen sogar einem Torerfolg sehr nahe - in der 17. Minute gab es gleich eine Doppelchance: Doch weder Mohammed Daramy, noch Jonas Wind kamen final zum Abschluss und scheiterten an den aufmerksamen Verteidigern von Manchester. Im weiteren Verlauf der Partie erhöhte dann der Favorit aus England den Druck. Kurz vor der Halbzeit traf Mason Greenwood zur vermeintlichen Führung für die Briten - doch der Offensivmann stand bei seinem Treffer knapp im Abseits. Der Schiedsrichter nahm das Tor nach Ansicht der Videobilder zurück. Somit ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeit.

Im zweiten Abschnitt presste Manchester weiter und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Kopenhagen kam kaum noch aus der eigenen Hälfte. Doch Manchester fehlte zunächst das nötige Glück im Abschluss: Greenwood traf in der 57. Minute nur den Pfosten. Nur sechs Minuten später rettete erneut das Aluminium für die Dänen - Bruno Fernandes hatte das Spielgerät aus 22 Metern per Aufsetzer aufs Tor gebracht. Doch trotz aller Offensivbemühungen gelang Manchester in 90 Minuten kein Treffer - es ging in die Verlängerung.

Bruno Fernandes trift per Elfmeter