Überraschende Wende: Trainer Bruno Labbadia sagt FC Genua offenbar ab

Das Engagement von Bruno Labbadia beim FC Genau ist offenbar auf der Zielgeraden der Verhandlungen doch noch gescheitert. Wie italienische Medien am Dienstagabend übereinstimmend berichteten, sagte der 55-Jährige dem Tabellenvorletzten der Serie A ab. Laut der Zeitung La Repubblica seien dem Trainer Zweifel daran gekommen, den Klub wieder in die Erfolgsspur führen zu können. Am Montagabend hatte Genua eine heftige 0:6-Pleite bei der AC Florenz kassiert. Genua dürfte sich nach der Trennung von Andrej Schewtschenko am vergangenen Wochenende nun weiter auf der Suche nach einem neuen Coach befinden.

