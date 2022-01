Gerüchte in Italien: Bruno Labbadia könnte Trainer Andrej Schewtschenko bei CFC Genua ablösen

Der abstiegsgefährdete Klub CFC Genua 1893 aus Italien erwägt laut Medienberichten, den amtierenden Trainer Andrej Schewtschenko durch den einstigen Bundesliga -Coach Bruno Labbadia zu ersetzen. Der Verein aus der norditalienischen Region Ligurien überlege bereits seit einigen Tagen, wie es mit dem Ukrainer Schewtschenko weitergehen soll, berichtete der TV-Sender Sky Sport Italia online am Donnerstag.

Milan-Legende Schewtschenko rangierte mit CFC Genua vor dem 22. Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz der Serie A . Der 45-Jährige, der die Auswahl seines Heimatlandes im vorigen Sommer ins EM-Viertelfinale geführt hatte, ist seit November Trainer bei den Rossoblù und kann bislang nur eine magere Ausbeute von drei Punkten aus neun Spielen vorweisen. An diesem Donnerstagabend (21 Uhr) stand zudem die Auswärtspartie im Pokal gegen seinen früheren Verein AC Mailand an.

Sky Italia berichtete zudem, dass Genua an Bayer Leverkusens Nadiem Amiri interessiert sei. Der 25-Jährige werde sogar in den kommenden Stunden für den Medizincheck in der norditalienischen Stadt erwartet.