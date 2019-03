Bericht: Fix! Bruno Labbadia hört beim VfL Wolfsburg auf

Lange galt es als wahrscheinlich, nun ist die Entscheidung offenbar gefallen. Nach Informationen der Bild hat Bruno Labbadia seiner Mannschaft mitgeteilt, dass er den VfL Wolfsburg am Ende der Saison definitiv verlassen wird. Der 53-Jährige konnte sich demnach mit Sportchef Jörg Schmadtke nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Seit Wochen halten sich Gerüchte, wonach das Verhältnis der beiden Führungspersönlichkeiten nicht gerade herzlich sei.

Die Wolfsburger hatten zuletzt mit 0:6 beim FC Bayern verloren, spielen aber grundsätzlich eine gute Saison und haben noch Chancen auf die Europapokalplätze. Labbadia hatte den Job beim VfL im Februar 2018 übernommen und die Niedersachsen zunächst über die Relegation vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga bewahrt. Offenbar hat es zwischen Schmadtke und Labbadia allerdings immer wieder Differenzen geben - auch um die strategische Ausrichtung des Vereins.

Bruno Labbadias Jahr beim VfL Wolfsburg in Bildern: Am 20.Februar wird Bruno Labbadia als Cheftrainer des VfL Wolfsburg verpflichtet. Er übernimmt das Team im Absteigskampf: Wolfsburg hatte seinerzeit 24 Punkte nach 23 Spieltagen und stand auf dem 14. Platz - nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. ©

Wer könnte Nachfolger von Bruno Labbadia werden?

Auffällig: Weder Labbadia noch Schmadtke hatten auf Nachfrage davon gesprochen, grundsätzliches Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit zu haben – dabei sind solche Formulierungen bei unklaren Vertragsperspektiven in der Branche durchaus üblich. Labbadia wurde zuletzt als möglicher Nachfolger von Domenico Tedesco beim FC Schalke 04 gehandelt. Diese Gerüchte dürften nun wieder Fahrt aufnehmen.

In Wolfsburg werden hinter vorgehaltener Hand längst mögliche Kandidaten für eine Nachfolge gehandelt. Ganz vorn dabei: Der in Deutschland weitgehend unbekannte Österreicher Oliver Glasner. Der 44-Jährige hat sich in seiner Heimat allerdings einen exzellenten Ruf als Spieler-Entwickler und Taktiker mit guter Außendarstellung erobert.

Nach Stationen bei RB Salzburg (Co-Trainer unter Roger Schmidt) und dem SV Ried ist er seit 2015 Chefcoach und Sportdirektor des Linzer ASK, den er erst zurück in die 1. Liga und dann in die Europa-League-Qualifikation führte.

Die Karriere von Bruno Labbadia Bruno Labbadias Karriere in Bildern ©

Vor zwei Wochen betonte Labbadia noch, ersetzbar zu sein. Durch seine lange Trainer-Erfahrung (unter anderem Leverkusen, HSV, Stuttgart) habe er "gelernt, Dinge nicht an mich ranzulassen." Klar sei: "Ich bin ersetzbar. Das habe ich am eigenen Leibe hart spüren müssen, darum nehme ich mich nicht mehr so wichtig." Aber: "Unabhängig von meiner Person ist der Trainer die wichtigste Person im Verein, die man so lange wie möglich schützen sollte."

Sein Verhältnis zu Manager Jörg Schmadtke und den Zeitplan bei den Gesprächen über seinen Vertrag wolle er "nicht öffentlich diskutieren". Labbadia: "Wenn es etwas von meiner Seite gibt, werde ich das sagen. Wenn es etwas von Seiten des Vereins gibt, wird er das sagen." Dieser Zeitpunkt scheint nun gekommen zu sein.

