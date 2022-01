"Brutal harte Rückrunde": Dynamo Dresden glaubt an den Klassenerhalt

Vor allem im Angriff klemmte es im alten Jahr. Lediglich 20 Tore schoss Dynamo und ließ mit der Ausbeute nur drei Vereine hinter sich. Folglich setzte Becker ganz vorn an und lieh Vaclav Drchal von Sparta Prag bis zum Saisonende aus. Der 22-Jährige zeigte sich mit je zwei Toren in einem internen Test (3:3) und gegen Ligakonkurrent Erzgebirge Aue (5:0) bereits enorm treffsicher. Die Hoffnungen des tschechischen Neuzugangs auf einen Platz in der Startelf am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den HSV dürften groß und berechtigt sein.