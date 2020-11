„Brutal schwer zu schlagen“: Dynamo Dresden kommt ins Rollen

Dresden. Als kleine Belohnung für die Siegesserie gönnte sich Markus Kauczinski einen Besuch bei der Familie. Nach dem souveränen 3:0 beim MSV Duisburg und dem Sprung in die Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga war der kleine Abstecher am ersten Advent sozusagen die Vollendung des fast tadellosen Novembers. „Man kann keine Tore oder Ergebnisse garantieren. Aber wenn die Mannschaft so geschlossen agiert, dann macht das Spaß zuzuschauen und sich aufs nächste Spiel zu freuen“, sagte der gebürtige Gelsenkirchener.

Daferner: „Lauf müssen wir mitnehmen“

Dass man in der Tabelle nicht ganz vorn liegt, kommt ihnen an der Elbe nicht ungelegen. So hält sich die Euphorie im chronisch unruhigen Dresden wenigstens noch ein wenig in Grenzen. Vier Siege nacheinander feierte Dynamo zuletzt in der Saison 2015/16. Damals wurde die Serie sogar auf acht Erfolge ausgebaut und am Ende stand der souveräne Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das ist natürlich auch in dieser Spielzeit das Ziel.