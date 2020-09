Brutale Schlägerei: Fünf Verletzte bei Spiel zwischen Seelze und Bosnia Sandzak

"So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Auch einen Tag danach ist Dieter Bock, Spartenleiter Fußball des RSV Seelze, anzumerken, wie sehr ihn mitgenommen hat, was sich da am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz des RSV Seelze abgespielt hat.

Es sei eigentlich ein ganz normaler Zweikampf an der Seitenlinie gewesen, sagt Bock. Was sich daraus im Kreisklassenspiel zwischen den Seelzern und dem Team von Bosna Sandzak entwickelte, war jedoch alles andere als normal. Die Spieler beider Teams schlugen brutal aufeinander ein, auf einem Video ist zu sehen, wie ein Spieler von Bosna einen Seelzer in Kung-Fu-Manier mit voller Wucht in die Seite tritt. Kurz darauf kann ein Sandzak-Spieler der wütenden Attacke eines RSV-Akteurs nur entgehen, weil er sich kurz vor dem Schlag wegduckt.