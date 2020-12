Bryant, Maradona, Houllier: Um diese Toten trauerte die Sport-Welt 2020

Doch auch die deutsche Sport-Nation hatte 2020 schlimme Verluste zu beklagen. Traurige Beispiele: Am 5. Januar starb der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Hans Tilkowski 84-jährig. Die frühere Eishockey-Nationalspielerin Sophie Kratzer erlag am 13. Januar mit nur 30 Jahren den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Zehnkampf-Olympiasieger Willi Holdorf starb am 5. Juli mit 80 Jahren nach schwerer Krankheit.

Und auch einen öffentlich bekannt gewordenen Corona-Fall gibt es unter den Verstorbenen, an die der SPORTBUZZER zum Jahresende erinnert. Lorenzo Sanz, früherer Präsident von Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid, war nachweislich mit dem Virus namens SARS-CoV-2 infiziert. Sanz starb am 21. März, nur wenige Tage, nachdem die Pandemie in Europa großflächig ausgebrochen war, an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.