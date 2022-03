Heftige Schiedsrichter-Kritik: DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Leverkusen-Profi Kerem Demirbay

Gegen Leverkusen-Profi Kerem Demirbay hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mittelfeldspieler hatte sich nach dem Bundesliga-Spiel von Bayer beim VfL Wolfsburg (2:0) am Sonntag in einem TV-Interview über Schiedsrichter Felix Brych geäußert. "Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift", sagte Demirbay, der zuvor seine zehnte Gelbe Karte in dieser Spielzeit erhielt und im nächsten Spiel pausieren muss.

