Brych sorgt für Premiere: Deutscher Schiedsrichter pfeift Europa-League-Halbfinale in Köln

Die erstmalige Auflage eines Europa-League-Finalturniers ermöglicht Schiedsrichter Felix Brych eine ungewöhnliche Premiere. Durch seinen Einsatz an diesem Sonntag im Halbfinale zwischen Manchester United und dem FC Sevilla (21.00 Uhr/Nitro, DAZN und hier im Liveticker ) in Köln wird der Münchner zum ersten deutschen Referee, der ein Europacup-Spiel in Deutschland leitet.

Dies ist normalerweise nicht möglich, weil an diesen Spielen üblicherweise deutsche Teams beteiligt sind. In diesem Jahr wird die zunächst unterbrochene Europa-League-Saison in einer Endrunde in Nordrhein-Westfalen ausgespielt. Nach dem Viertelfinal-Aus von Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand (1:2) ist keine deutsche Mannschaft mehr im Turnier vertreten.