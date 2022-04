BSG Chemie bezwingt TeBe Berlin 2:1 – Dritter Sieg in Folge dank Mast und Surek

Leipzig. Chemie gegen Tennis Borussia – das war das Aufeinandertreffen von Tabellennachbarn, von längst vor dem Abstieg Geretteten, von kreativen Fanszenen. Die Leutzscher in diesem Jahr zuhause noch ohne Niederlage, TeBe dagegen nach neun Spielen ohne Niederlage zuletzt mit einem Heim-0:4 gegen Hertha II. Die Leutzscher zeigten eine reife Leistung, führten nach gut 50 Minuten 2:0 und mussten doch noch einmal zittern. Am Ende bejubelten die Grün-Weißen mit ihren Fans einen 2:1-Erfolg. Es war der dritte Regionalliga-Sieg in Folge.

