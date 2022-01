BSG Chemie bindet die Nummer eins: Benjamin Bellot verlängert Vertrag in Leutzsch

Leipzig. Die BSG Chemie Leipzig bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison und meldete am Montagmorgen Vollzug auf einer zentralen Position: zwischen den Pfosten. Keeper Benjamin Bellot hat nach Angaben des Fußball-Regionalligisten seinen Vertrag im Leutzscher Holz um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. "Es ist für die Entwicklung unseres Vereins entscheidend, dass wir unsere Leistungsträger langfristig halten können. Benny ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Planungen", so Daniel Heinze, Mitglied der sportlichen Leitung des Clubs. "Mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe und seinem fußballerischen Können ist er ein wertvoller Rückhalt für uns. Durch seine mustergültige Einstellung ist er ein absolutes Vorbild und soll daher auch in Zukunft weiterhin mit seinen sportlichen Leistungen und seiner Persönlichkeit Verantwortung übernehmen." Anzeige

Bellot, der zunächst im Nachwuchs des damaligen VfB Leipzig das Kicken lernte und von 2004 bis 2009 das grün-weiße Trikot des FC Sachsen trug, kehrte 2019 nach Leutzsch zurück. Zuvor war er von 2009 bis 2017 am Cottaweg aktiv, absolvierte für RB Partien in der 3. Liga und 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal. 2016 feierte er mit dem Team den Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus, kam in der ersten Liga allerdings nicht zum Einsatz. 2017 entschied sich der Türhüter für einen Wechsel zu Bröndby Kopenhagen, wo sein Ex-RB-Coach Alexander Zorniger Trainer war. Bei den Dänen konnte sich Bellot jedoch nicht durchsetzen.