BSG Chemie fängt 1:4-Klatsche gegen Fürstenwalde

Leipzig. Die Fußballer von Chemie Leipzig haben am Mittwoch in der Regionalliga gegen Union Fürstenwalde statt des erhofften ersten Saionsieges die erste Niederlage fabriziert und zu Hause gegen die Brandenburger 1:4 (0:1) verloren.

Vor 3054 Zuschauern gingen die spielerisch keineswegs Bäume ausreißenden Gäste bereits in der 14. Minute nach schönem Spielzug in Führung, Darryl Julian Geurts brauchte nur noch einzuschieben. Torwart Benjamin Bellot hatte die Finger noch am Ball, war aber machtlos. Chemie blieb bis zur Pause harmlos, allenfalls bei Freistössen von Daniel Heinze und Alexander Bury kam ein Hauch von Torgefahr auf. Und in der 24. Minute hätten die Gäste beinahe ein Eigentor fabriziert, doch das Leder streifte nur die Torlatte.