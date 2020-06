BSG Chemie fordert rasche Aussage über kommende Saison - "Zustand unerträglich"

Leipzig. Nach der Entscheidung des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOF), die Saison in der Regionalliga Nordost abzubrechen , herrscht auch bei der BSG Chemie Leipzig Erleichterung. Vorstandsvorsitzender Frank Kühne freut sich, dass endlich Klarheit herrscht, kritisiert aber auch: „Die späte Entscheidung des Verbandes war nicht gut, die Vereine hingen sehr lange in der Luft. Aber jetzt wissen wir erst einmal, wo die Reise hingeht.“

Planungssicherheit herrscht nun zwar für die Spielklasse, in der Chemie auch sportlich nie auf einem Abstiegsplatz stand. Doch nun dürfe es nicht wieder so lange dauern bis zur nächsten Entscheidung, die ebenso wichtig sei wie die soeben gefallene: „Jetzt erwarten wir eine rasche Aussage über die kommende Saison. Der jetzige Zustand ist unerträglich, die Verträge laufen aus, niemand weiß, wie es weitergeht. Da muss schleunigst Klarheit her.“

Personalplanungen der BSG Chemie Leipzig hängen in der Luft - Klarheit am Freitag?

7./ 8. März: 25. Spieltag der Regionalliga

12. März: Mitteilung des NOFV

Nach seiner Beratung am Vortag gibt der NOFV Hinweise zum Umgang mit dem Coronavirus bekannt. Unter anderem können bei Spielausfällen "Heimvereine in begründeten Fällen kostenlose Anträge / Spielverlegung beim Spielleiter stellen, die der Verband wohlwollend prüft". Zudem können die Vereine die Verringerung der Zuschauerzahl anstreben, müssen dabei aber beachten, dass die Gastmannschaft zehn Prozent des Kartenkontingents erhält. Bei Geisterspielen müssen keine Spielabgaben an den Verband gezahlt werden. Spieler, die am Coronavirus erkrankt sind, sollen "in Hausarrest gesetzt" werden. Die Tatsache soll zu keiner Spielabsetzung führen. Weiterhin empfiehlt der Verband den Vereinen "auf Handshake zu verzichten". Eine weitere Entscheidung soll am 30. März gefällt werden.