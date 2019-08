BSG Chemie geht auf dem Zahnfleisch - Verletztenliste vor Spiel gegen Babelsberg immer größer

Leipzig. "Ich muss mir erst mal den Überblick verschaffen", meinte der Coach der BSG Chemie Leipzig, als er am Freitag im Zug von Berlin nach Leipzig den Laptop aufklappte. Kurz zuvor hatte er erfahren, dass neben dem übel aus dem Spiel gefoulten Florian Schmidt nun auch Mittelfeld-Antreiber Alex Bury mit geschwollenem Knie zum Arzt fahren musste. "Mal sehen, wie das genau aussieht", meinte der sichtlich verstimmte Trainer, dem es nach wie vor übel aufstößt, dass Gegner Babelsberg im Gegensatz zu allen anderen Teams keine englische Woche hatte. Bauarbeiten an der Flutlichtanlage seien der Grund, hatte der NOFV den Ausfall begründet. "Warum hat man dann nicht auswärts gespielt? Für mich ist das Wettbewerbsverzerrung", sagt Jagatic, der gleichzeitig auf die extrem kurze Sommerpause für sein Team verweist. "Deshalb schleppen wir ja immer noch einige Verletzte aus der letzten Saison mit", so der Trainer.