BSG Chemie gewinnt 3:1 gegen den VfL Halle 96

Der Tabellenführer gegen den Vorletzten , die Rollen waren klar verteilt. So legte Chemie denn auch gleich los wie die Feuerwehr. Nach drei Minuten hätte Alexander Bury einnetzen können, nach zehn Minuten hatte Kapitän Stefan Karau das 1:0 auf dem Fuß. Die Führung war nur eine Frage der Zeit. Nach einer Viertelstunde war es dann soweit, dabei halfen die Gäste mit dicken Patzern mit. Einen Hammer-Schuss von Alex Bury aus 15 Metern faustete VfL-Keeper Nicholas Waite direkt nach vorne ab, Daniel Heinze stand genau richtig und konnte abstauben – 1:0. Fünf Minuten später bestrafte Kai Druschky eine Tändelei der Gästeabwehr – 2:0. Spätestens jetzt war klar: Das könnte ein entspannter Abend im Kunze-Sportpark werden. In einem ziemliche einseitigen Spiel hatten die Chemiker noch Chancen für weitere Treffer, doch mit 2:0 ging‘s in die Kabinen.

Auch wenn die Partie verflachte (englische Woche!) gab es nie Zweifel, wer das Match gewinnen würde. Das 3:0 besorgte Alexander Bury (59.), Druschky und Karau hatten Chancen für weitere Treffer. Dass Tommy Kind in Minute 72 mit einem schönen Freistoß an alter Wirkungsstätte den Ehrentreffer für die Hallenser erzielte, gehörte in die Kategorie „sei ihm gegönnt“. Denkste, wenig später hatte Halle noch die Chance zum zweiten Treffer, die BSG auch zum vierten, doch es blieb beim 3:1. Wie erwartet gewonnen, doch Miroslav Jagatic wirkte nicht ganz zufrieden. „Es ist mir schleierhaft, warum wir nach dem 2:0 mit halber Kraft weitergemacht haben“, klagte der Chemie-Coach. „So geht das nicht weiter. In Ludwigsfelde am Samstag müssen wir uns strecken.“