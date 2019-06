BSG Chemie Leipzig auch beim Feiern meisterlich

Riesen-Jubel in Leutzsch: Die BSG Chemie Leipzig ist zurück in der Regionalliga

Am späten Abend zogen Mannschaft und Fans dann um auf die Karli, wo im „Seeblick“ weiter gefeiert wurde. Bis tief in die Nacht saß man zusammen, jetzt ruhiger und relaxter. Auch einige Geheimnisse wurden gelüftet. So wird Brandon Stelmak Chemie verlassen, sein künftiger Verein ist jedoch noch unbekannt. Sascha Rode geht auch, er wechselt nach Zorbau. Beide behalten den Verein in ihren Herzen. Stelmak: „Das ist schon sehr speziell und einmalig hier. Eine tolle Zeit für mich.“ Jens Fuge