BSG Chemie Leipzig bindet Wendschuch für eine weitere Saison

Leipzig. Er gehört zu den Erfahrensten im Kader der BSG Chemie Leipzig , Andy Wendschuch. Jetzt hat der 32-Jährige seinen Vertrag bei den Grün-Weißen bis 2021 verlängert. Das bestätigte der Regionalligist am Freitagmorgen. "Er geht auf dem Platz immer vorneweg und ist sich für keinen Zweikampf zu schade. Außerdem ist er menschlich eine absolute Granate", so der sportliche Leiter Andy Müller-Papra, der auch Wendschuchs Bedeutung für die Integration von weniger erfahrenen Akteuren hervorhebt. "Andy gibt unseren jungen Spielern immer wieder Hilfestellungen gibt, sich zu verbessern."

Der gebürtige Dresdner steht seit 2018 im Kader der Leutzscher, trugt zuvor von 2012 an das Trikot des Dauerrivalen 1. FC Lok. Wendschuch gilt als kompromisslos am Ball und im Zweikampf, Gegenspieler haben es gegen den nimmermüden und beinharten Mittelfeldmann stets schwer. In 45 Pflichtspielen für die BSG erzielte er zwei Tore. Insgesamt kann er auf die Erfahrung von 82 Regionalliga-Partien zurückgreifen.