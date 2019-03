BSG Chemie Leipzig muss dreimal in Folge auswärts antreten

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Spiel in Leutzsch Die BSG Chemie Leipzig lässt dem TV Askania Bernburg keine Chance und schickt den Kontrahenten mit 6:1 (3:1) nach Hause. © Christian Donner

Los geht’s am Freitag (19 Uhr, Sandersdorfer Sport- und Freizeitzentrum) bei der SG Union Sandersdorf. Die Chemiker werden beim Gegner bekannte Gesichter wiedersehen. Zum Beispiel Stefan Ronneburg und Timo Breitkopf, die einst im Nachwuchs des FC Sachsen gekickt haben. Oder Nico Becker, in der Saison 2016/17 zweiter Torhüter hinter Marcus Dölz. Max Hermann wechselte im Sommer von Chemie nach Sachsen-Anhalt. Gegen den aktuell Tabellenachten gewannen die Leutzscher im Herbst daheim 3:1. Aber Sandersdorf gilt als heimstark, holte in elf Heimspielen 21 Punkte (von 26 insgesamt). Jena II bekam die Heimstärke des Teams von Trainer Thomas Sawetzki letzte Woche beim 0:3 zu spüren. „Allerdings wurde da auf Kunstrasen gespielt. Unser Spiel am Freitag wird auf Rasen ausgetragen“, erklärt Miroslav Jagatic. Das sei erstmal positiv, wie auch der Spieltermin. „Ich finde Freitagspiele immer cool.“

Zahlreiche Ausfälle bei der BSG Chemie Leipzig

Nicht ganz so cool sind einige Ausfälle. Neben den Langzeitverletzten Lars Schmidt, Sebastian Berg (beide Kreuzbandriss) und Florian Kirstein (Mittelfußbruch) wird auf jeden Fall auch der letzte Woche erkrankte Kai Druschky fehlen. Unklar ist noch, ob Alexander Bury mitwirken kann, der einen Schlag auf den Knöchel bekommen hat. „Doch wir wollen keine Ausreden, da müssen eben andere in die Bresche springen“, sagt Jagatic. „Andere Spieler melden Ansprüche an. Dann sollen sie jetzt mal zeigen, was sie können.“

Läuft alles nach Plan und sowohl der Tabellenzweite Chemie als auch Spitzenreiter Luckenwalde (am Samstag Heimspiel gegen Nordhausen II) gewinnen ihre Partien am 21. Spieltag, läuft alles mehr und mehr auf einen Aufstiegs-Showdown am 12. Mai hinaus, wenn sich beide Teams im Alfred-Kunze-Sportpark gegenüberstehen. Miroslav Jagatic beschäftigt sich damit noch nicht. „So blöd der Satz klingt, aber ich denke wirklich nur von Spiel zu Spiel.“ Also denkt er erst einmal an Sandersdorf.

Nach Antisemitismus-Skandal: Askania Bernburg trennt sich von Keeper

Nachtrag noch zur letzten Partie von Chemie bei Askania Bernburg, die mit der auf Instagram verbreiteten antisemitischen Fotomontage des Bernburger Torhüters Giovanni Datemasch ein skandalöses Nachspiel hatte. Bernburg trennte sich in dieser Woche von Datemasch und zog damit die Konsequenzen aus den Aktivitäten des Schlussmanns in den sozialen Netzwerken.

