BSG Chemie Leipzig mit drei Auswärtstoren: Erster Sieg gegen Altglienicke überhaupt 

Die BSG Chemie besiegte am Freitag in Berlin in der Regionalliga Nordost die VSG Altglienicke mit 3:2 und beendete damit den Höhenflug der Hauptstädter, die zuvor in elf Spielen ungeschlagen geblieben waren. Damit festigen die Grün-Weißen den neunten Tabellenplatz und greifen nun sogar den Achten Hertha BSC II an.