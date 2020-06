BSG Chemie Leipzig: Ehemaliger Spieler Rainer Hanske verstorben

Der Fußballer Rainer Hanske ist am 21.5.2020 nach schwerer Krankheit im Alter von 60 Jahren verstorben. Das teilte sein ehemaliger Verein BSG Chemie Leipzig mit. Dort hatte Hanske 1984/85 in der Oberliga gespielt und einen Treffer erzielt. Später kickte der gebürtige Lausitzer in Markkleeberg (1985 – 1988), ehe er für zwei Jahre in Böhlen spielte (bis 1990). Insgesamt bestritt der quirlige, schnelle Stürmer 111 DDR-Liga-Spiele (14 Tore) und 15 Oberliga-Spiele (1 Tor).