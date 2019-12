BSG Chemie Leipzig empfängt finanziell schwer angeschlagene Gäste aus Nordhausen

Leipzig. Bekommt Nordhausen überhaupt eine Mannschaft zusammen zum Spiel in Leipzig-Leutzsch (Sonntag, 13.30 Uhr)? Die krisengeschüttelte und angeblich vor der Insolvenz stehende Spitzenmannschaft aus Thüringen bereitet den BSG -Verantwortlichen Probleme. „Man hört so viele Gerüchte, Spekulationen und verrückte Sachen, es ist der Wahnsinn“, bestätigt Chemie-Trainer Miro Jagatic. Die letzte Nachricht aus Thüringen stammt von gestern und lautet: Ja, man bekomme elf Leute zusammen, auch einen Bus konnte man organisieren. Klingt fast bemitleidenswert.

Wenn es stimmen würde. Denn Jagatic geht fest davon aus, dass es anders läuft: „Die kommen mit ihrer vollen Profitruppe. Wir werden eine quasi Drittligamannschaft sehen, in der sich jeder Spieler zeigen will. Denn egal, was mit dem Verein wird – die Spieler wollen weiter gutes Geld verdienen und sich ins Schaufenster stellen.“ Deshalb gehe man davon aus, es mit einem favorisierten Team zu tun zu bekommen. Immer mit dem Fokus, es dem angeschlagenen Gegner („immer gefährlich!“) so schwer wie möglich zu machen und ihn möglichst in die Knie zu zwingen.