BSG Chemie Leipzig feiert 2:0-Sieg im Derby gegen FC Inter Leipzig

Markranstädt. Chemie Leipzig ist dem Regionalliga-Aufstieg einen Riesenschritt näher gekommen. Die Leutzscher gewannen am Samstag das Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten FC Inter Leipzig in Markranstädt 2:0 (1:0). Der Vorsprung vor Luckenwalde (am Samstag 1:0 gegen Sandersdorf) beträgt weiterhin vier Punkte. Perfekt machen kann Chemie den angestrebten Aufstieg am 2. Juni im Heimspiel gegen den FC Eilenburg.