BSG Chemie Leipzig feiert Kantersieg und Daniel Heinze

Leipzig. Die BSG Chemie Leipzig hat auch im dritten Punktspiel unter dem neuen Trainer Miroslav Jagatic gewonnen und bleibt damit Spitzenreiter Luckenwalde auf den Fersen. Bei regennassem Wetter hatten die Leutzscher gegen das abstiegsbedrohte Team von Askania Bernburg wenig Mühe und siegte deutlich mit 6:1 (3:1). Allerdings bleiben die Grün-Weißen bei einem Spiel weniger weiter drei Punkte hinter dem Tabellenführer in der Oberliga Süd . Luckenwalde bessert nämlich ebenfalls sein Torverhältnis auf und deklassierte Schlusslicht Zorbau mit 9:0. Christian Flath erzielte dabei fünf Treffer für die Brandenburger.

Chemie dominierte vor 2147 Zuschauern die Partie von Beginn an. Schon in der 5. Minute besorgte Florian Schmidt die Führung. Manuel Wajer erhöhte nach einem Konter eine Viertelstunde später nach schöner Vorarbeit von Marc Böttger zum 2:0. Nach einer Ecke besorgte Benjamin Schmidt in der 34. Minute sogar das 3:0. Die BSG musste auf Kai Druschky verzichtet. Er blickt Vaterfreuden entgegen.