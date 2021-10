BSG Chemie Leipzig feiert neuen Kunstrasen im Alfred-Kunze-Sportpark

Im Frühjahr wurde die Entwässerung für den Platz hergestellt. Dazu musste ein Loch in den Damm gebohrt werden, der zum einstmals geplanten Stadionneubau in den 50er Jahren für 30 000 Menschen gehört und noch heute beeindruckende Maße hat. Dies musste aus umweltschutzrechtlichen Belangen bis Ende des Monates März erledigt sein, da danach im angrenzenden Vogelschutzgebiet die anstehende Brutzeit nicht gestört werden durfte. Im zweiten Bauabschnitt wurden dann die sogenannten Platzbaumaßnahmen umgesetzt. Parallel wurden die Flutlichtanlage erneuert sowie Ausgleichspflanzungen realisiert – 400 Quadratmeter Büsche wurden auf dem Damm gepflanzt. Ende August war zunächst mit der Einweihung gerechnet worden. Doch diese verschob sich immer wieder wegen weiteren notwendigen Abstimmungen zwischen Verein, Planer und bauausführender Firma.

Weitere Stimmen:

Dirk Majetschak (Leipziger Fußballverband): "Jede Investition in die Infrastruktur bei der BSG Chemie Leipzig ist ein Meilenstein, insbesondere in den Kunstrasenplatz. Wir sind natürlich froh, dass wir einen weiteren Kunstrasenplatz in Leipzig haben und hoffen, dass die Entwicklung anhält, da die anderen Vereine auch so eine Möglichkeit haben, über Fördermittel neue Kunstrasenplätze in Leipzig entstehen zu lassen."