BSG Chemie Leipzig: Florian Kirstein fällt erneut aus

Leipzig. Hiobsbotschaft für Regionalliga -Aufsteiger Chemie Leipzig : Mittelfeldakteur Florian Kirstein fällt für den nächsten Test am Mittwoch in Markranstädt und wohl auch darüber hinaus aus. Kirstein war nach dem Test gegen Fulda-Lehnerz wegen Knieschmerzen ins Krankenhaus gebracht worden.

BSG Chemie Leipzig schwitzt weiter in der Vorbereitung

„Es war eigentlich nur eine ganz normale Belastung. Der Arzt in der Notaufnahme meint, es sei nichts gebrochen, aber genau an der Stelle, an der damals der Bruch war, sieht es aus, als hätte ich eine Knochenbildungsstörung“, schreibt Kirstein aus Facebook. Zwei Wochen lang solle der Fuß nicht voll belastet werden. Im Februar hatte sich der 23-Jährige den Mittelfuß gebrochen.