BSG Chemie will sich gegen Fürstenwalde auf eigene Stärke besinnen

Leipzig. „Wir müssen das abrufen, was wir können!“, fordert Chemie-Trainer Miroslav Jagatic vor dem anstehenden Spiel der Leutzscher gegen Union Fürstenwalde (17:30 Uhr, AKS). Wenn man gegen den Tabellennachbarn mutiger agiert als zuletzt, dann werde man auch erfolgreich sein.

„Wir wissen, dass wir in Bischofswerda Mist gespielt haben. Die Mannschaft hat direkt nach dem Spiel, noch vor dem Einsteigen in den Bus, mit der Auswertung begonnen. Das ist es, was die Jungs nach vorn bringt“, berichtet Jagatic, der von seinem Team schwärmt: „Die haben das Herz am richtigen Fleck. Alles wird gesund reflektiert, da wird es auch bald klick machen.“