BSG Chemie Leipzig gewinnt beim Favoritenschreck und baut die Führung aus

Rudolstadt/Leipzig. Die BSG Chemie Leipzig hat in der Oberliga Süd weiter vorgelegt. Am Ostermontag gewannen die Leutszcher ihr Auswärtsspiel bei Einheit Rudolstadt mit 3:1 (1:0). Damit baut das Team von Trainer Miroslav Jagatic die Tabellen führung auf sechs Punkte Vorsprung aus. Allerdings hat Verfolger Luckenwalde noch zwei Spiele weniger auf dem Konto.

Auch wenn sich Rudolstadt noch immer in Abstiegsgefahr befindet, war die BSG gewarnt. Die Thüringer ließen in den vergangenen Wochen mit einigen Ergebnissen aufhorchen und trotzen Luckenwalde und auch dem FC Inter jeweils ein Unentschieden ab.

Die Grün-Weißen gingen entsprechend engagiert in die Partie und hätten zur Pause bereits deutlicher führen müssen. Nach schönem Pass von Kay Druschky scheiterte Max Keßler in der 13. Minute an Einheit-Keeper Adam Marczuk. Sieben Minuten später setzte Daniel Heinze einen Freistoß aus 30 Metern auf die Latte und in der 22. Minute versuchte sich Alexander Bury mit einem Fernschuss, verfehlte das Tor aber knapp.