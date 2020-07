BSG Chemie Leipzig gewinnt ersten Test bei Union Sandersdorf

In der Startelf setzte Miroslav Jagatic neben den bewährten Stammspielern Benjamin Bellot, Stefan Karau, Andy Wendschuch, Benjamin Boltze sowie den seit Winter in der Abwehr beheimateten Burim Halili in der Offensive auf zwei Neuzugänge: Morgan Fassbender und Tarik Reinhard. Insgesamt vier Probekicker konnten sich zudem in den ersten 45 Minuten für einen Vertrag empfehlen: Filiman Gerezgiher (20 Jahre, linkes Mittelfeld) spielte zuletzt bei Wormatia Worms, der linke Verteidiger Niklas Schneider (21 Jahre, geboren in Dessau-Rosslau, Vergangenheit bei RB Leipzig und Dynamo Dresden, zuletzt bei HSV II), der 21jährige Mittelstürmer Justin Huber (zuvor Dynamo Dresden und HSV II) und der 22 Jahre alte Roman Kasiar - ein Mittelstürmer vom VfR Aalen.