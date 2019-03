BSG Chemie Leipzig gewinnt in Jena 2:0

Jena. Die BSG Chemie Leipzig bleibt an Oberliga-Spitzenreiter FSV Luckenwalde dran. Die Grün-Weißen gewannen am Sonntag ihr Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena mit 2:0 (1:0). Die Torschützen waren Kai Druschky, der bereits in der dritten Spielminute traf, und Andy Wendschuch, der fünf Minuten vor dem Ende den Sack zuband.

Zur gleichen Zeit gewann auch Luckenwalde, der Tabellenführer entführte durch ein 4:1 alle drei Punkte von Wismut Gera.