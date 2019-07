BSG Chemie Leipzig holt Leo Felgenträger aus Krieschow

View this post on Instagram

Leo Felgenträger kommt vom VfB Krieschow Ein weiterer Mittelfeldallrounder für unser Team! Er durchlief die Nachwuchsabteilung des FC Energie Cottbus und spielte letzte Saison beim VfB Krieschow. Wir freuen uns den 19-jährigen Leo Felgenträger für ein Jahr unter Vertrag zu nehmen! Willkommen in Leutzsch! #felgenträger #Neuzugang #Transfer #leo #nichtmessi #felge #vfbkrieschow #cottbus #andymüller #u23 #zukunft #jungerspieler #regionalliga #neuesaison #bsgchemieleipzig #grünweiß #niemandwiewir